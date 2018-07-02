Бразильцы сыграют с Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате мира в России сегодня определятся еще два участника четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17.00 пятикратные обладатели Кубка планеты бразильцы в Самаре начнут свой матч 1/8 финала против сборной Мексики.

В 21.00 в Ростове-на-Дону сыграют команды Бельгии и Японии.

Оба сегодняшних поединка будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Уже известны две пары 1/4 финала: Уругвай - Франция (6 июля; Нижний Новгород), Россия - Хорватия (7 июля; Сочи).-0-