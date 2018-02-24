Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил "ПСЖ" и прошел в плей-офф Лиги чемпионов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил один из сильнейших клубов мира французский "Пари Сен-Жермен" и пробился в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке 13-го тура соревнований команд группы В команда Сергея Бебешко сумела переиграть лидера с минимальным перевесом в счете - 29:28. Брестчане отлично провели первую половину встречи, уйдя на перерыв с преимуществом в 6 мячей - 19:13. Однако в середине второго тайма гости сумели не только восстановить равновесие, но выйти вперед и в дальнейшем игра шла мяч в мяч. Все решилось в драматичной концовке, когда брестские гандболисты проявили волю к победе и смогли устоять перед натиском звезд "ПСЖ". Благодаря этой виктории БГК обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ за тур до окончания группового этапа.

Свой заключительный поединок в группе В чемпионы Беларуси проведут 3 марта в Кельце против польского "Виве", который сегодня вырвал победу в гостях у немецкого "Киля" - 30:29.-0-