Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сохранил 6-е место в группе В Лиги чемпионов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова после 11 туров сохраняет 6-е место в группе В Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В очередном поединке команда Сергея Бебешко принимала на своей арене датский "Ольборг" и не сумела одолеть гостей, сыграв вничью 23:23. Свой следующий матч БГК проведет 17 февраля в гостях у венгерского "Веспрема", который в предыдущем туре уступил на выезде немецкому "Килю" со счетом 20:22. Безоговорочный лидер группы В французский "Пари Сен-Жермен" одержал десятую викторию, победив в гостях словенский "Целе" - 31:26. Немецкий "Фленсбург" на своей площадке сыграл вничью с польским "Виве" - 32:32.

Положение команд после 11 игровых дней: "Пари Сен-Жермен" - 20 очков, "Фленсбург" - 15, "Веспрем" - 13, "Киль" - 13, "Виве" - 9, БГК им. Мешкова - 8, "Ольборг" - 5, "Целе" - 5.

Команды группы А также сыграли по 11 матчей: "Вардар" (Македония) - 18 очков, "Нант" (Франция) - 17, "Барселона" (Испания) - 14, "Райн Левен" (Германия) - 12, "Пик" (Венгрия) - 11, "Висла" (Польша) - 6, "Кристианстад" (Швеция) - 6, "Загреб" (Хорватия) - 4.

Групповой этап чемпионской Лиги финиширует 4 марта, после чего по 6 лучших команд из каждой группы продолжат борьбу в матчах плей-офф.-0-