Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в десятый раз стал чемпионом Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в пятый раз подряд и десятый в истории завоевал звание чемпиона Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за золото 26-го национального первенства брестчане обыграли на своей арене минский СКА со счетом 22:19 и заняли первое место, набрав 57 очков. Столичные армейцы отстали на 3 балла и вновь, шестой раз кряду, стали обладателями серебряных медалей, бронза у гандболистов "Гомеля", имеющих в своем активе 23 очка, квартет сильнейших замкнул могилевский клуб "Машека", у которого 16 зачетных баллов.

На следующей неделе в минском дворце спорта "Уручье" пройдет решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси. Во вторник, 29 мая, состоятся полуфинальные матчи: СКА - "Гомель", БГК - "Кронон" (Гродно). На следующий день, 30 мая, победители полуфиналов встретятся в матче за главный трофей, проигравшие поспорят за 3-е место в кубковом розыгрыше.

В состязаниях женских команд триумфатором стал "БНТУ-БелАЗ", сделавший золотой дубль и завоевав чемпионский титул и Кубок страны. В эти дни лучшие гандболистки Беларуси под знаменами национальной сборной готовятся к двум заключительным встречам квалификационного этапа чемпионата Европы против команд Нидерландов (31 мая, Минск) и Венгрии (2 июня, Кечкемет).-0-