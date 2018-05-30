Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в пятый раз подряд выиграл Кубок Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в пятый раз подряд стал обладателем Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке кубкового розыгрыша на паркете минского дворца спорта "Уручье" брестчане обыграли серебряных призеров национального первенства гандболистов столичного СКА со счетом 29:20. В первом тайме обе команды отлично сыграли в обороне и ушли на перерыв при небольшом счете - 12:11 в пользу БГК. Во второй половине игры "мешковцы" были заметно сильнее, позволив хозяевам всего 9 раз поразить свои ворота. Сами же гости забросили 17 мячей и заслуженно победили. В этом сезоне команда Сергея Бебешко сделала золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны. Теперь в активе брестской гандбольной дружины 10 чемпионских титулов и 11 кубковых трофеев.

Третье место в розыгрыше Кубка Беларуси заняли гандболисты "Гомеля", обыгравшие в борьбе за бронзу гродненский "Кронон" - 29:25. В этом году гомельский клуб также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Беларуси.-0-