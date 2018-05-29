Брестское "Динамо" и "Днепр" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" не смогли удержать победу в заключительном матче 9-го тура чемпионата Беларуси с могилевским "Днепром", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашнюю встречу с могилевчанами брестчане начали очень активно, и на 9-й минуте игры австрийский легионер динамовцев Сандро Готал открыл счет. Хозяева продолжали владеть инициативой благодаря активным действиям Павла Савицкого, Артема Милевского и Павла Нехайчика, но увеличить свое преимущество не смогли. А за минуту до финального свистка гости сравняли результат после удара Павла Ловгача - 1:1.

Результаты остальных встреч этого тура: "Витебск" - "Слуцк" - 2:0, БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 0:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Гомель" - 2:1, "Минск" - "Торпедо" (Минск) - 6:1, "Луч" (Минск) - "Городея" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 25 очков, "Динамо" (Минск) - 20, "Неман" - 18, "Витебск" - 17. Внизу турнирной таблицы "Городея" и "Гомель", у которых по 4 балла и ни одной виктории.-0-