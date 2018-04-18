Брестское "Динамо" обыграло "Днепр" в 1/2 финала футбольного Кубка Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" взяли верх над могилевским "Днепром" со счетом 2:0 в домашнем матче 1/2 финала Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие обладатели Кубка страны очень уверенно провели игру на своем поле, открыв счет на 39-й минуте после удара Павла Савицкого. Во втором тайме брестчане также владели инициативой и на 52-й минуте Джоэл Фамейе забил второй гол. Гости порой проводили опасные контратаки, но не смогли поразить ворота Александра Гутора.

В первом сегодняшнем полуфинале борисовский БАТЭ победил у себя гродненский "Неман" с тем же результатом 2:0.

Ответные встречи полуфинальной стадии состоятся 2 мая в Гродно и Могилеве.-0-