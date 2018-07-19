Брестское "Динамо" покинут Милевский, Гаврилович и Савицкий

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько известных футболистов вскоре покинут брестское "Динамо". Речь идет об Артеме Милевском, Алексее Гавриловиче и Павле Савицком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе брестчан.
Заменить уходящих есть кому, недавно состав брестской команды пополнили Сергей Кривец, Александр Нойок и другие игроки.
В матче 16-го тура национального первенства брестское "Динамо" уступило на своем поле солигорскому "Шахтеру" 1:3, причем единственный гол в составе проигравших забил Павел Савицкий. Он сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, имея в своем активе 9 мячей. После 16 туров брестчане набрали 25 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице, которую возглавляет борисовский БАТЭ, имеющий 41 очко.-0-
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