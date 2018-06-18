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Брестское "Динамо" прервало ничейную серию в футбольном чемпионате Беларуси

Спорт 18.06.2018 | 23:15
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победили в гостях "Ислочь" (1:0) в заключительном поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, прервав четырехматчевую ничейную серию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный мяч на 19-й минуте игры забил Павел Савицкий. Четыре предыдущие встречи брестчане заканчивали с одинаковым счетом 1:1. Благодаря этой победе, брестское "Динамо" набрало 16 очков и поднялось на 9-е место.

Результаты остальных матчей 12-го тура: "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 2:3, "Гомель" - "Смолевичи" - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Витебск" - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Луч" (Минск) - 4:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Днепр" (Могилев) - 1:0, "Городея" - "Минск" - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Слуцк" - 0:1.

Положение в лидирующей группе после 12 туров: БАТЭ - 31 очко, "Динамо" (Минск) - 25, "Шахтер" - 24, "Витебск" - 24. Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", "Гомель" и "Городея", у которых по 7 зачетных баллов.

Лидером бомбардирской гонки является форвард "Слуцка" Евгений Шикавка, забивший 8 мячей.-0-

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Теги
соревнования, футбол, чемпионат Беларуси
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