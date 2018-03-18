Брестское "Динамо" вышло в 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" стали очередными полуфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашней виктории над "Слуцком" со счетом 2:0 сегодня в минском футбольном манеже действующие обладатели трофея вышли вперед на 13-й минуте после удара Павла Савицкого. В начале второго тайма форвард случан Евгений Шикавка восстановил паритет, а незадолго до финального свистка Джоэл Фамейе установил окончательный результат - 2:1 в пользу "Динамо".

Накануне в полуфинал пробились футболисты могилевского "Днепра", победившие по сумме двух четвертьфинальных встреч солигорский "Шахтер" - 1:3 (в гостях) и 2:0 (дома). Гродненский "Неман" без борьбы прошел в 1/2 финала в связи с отказом от встреч минского ФК "Крумкачы".

Последний участник полуфинальной стадии определится сегодня вечером на поле "Борисов-Арены" после матча БАТЭ - "Ислочь". В их первой встрече победили борисовчане со счетом 2:1.-0-