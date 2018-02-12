Букмекеры: Домрачева в тройке фаворитов гонки преследования на ОИ-2018

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры назвали фаворитов сегодняшней женской гонки преследования на 10 км на Олимпийских играх в Пхенчхане, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева попала в тройку возможных триумфаторов гонки. Об этом пишет championat.com.

Аналитики букмекерской конторы bwin считают главным фаворитом Лауру Дальмайер из Германии, коэффициент на ее победу - 1.30. На втором месте в списке возможных триумфаторов эксперты разместили Дарью Домрачеву. Замыкает тройку возможных победителей Вероника Виткова из Чехии.

Начало женской гонки преследования запланировано на 13.10 по минскому времени. Состав гонки преследования сформировался по итогам спринта, в котором 10 февраля победу одержала представительница Германии Лаура Дальмайер.-0-