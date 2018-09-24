24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпиона Беларуси по дрифтингу определят в Раубичах 7 октября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Автошоу пройдет в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Будет использоваться новая трасса. "Раньше мы знали Раубичи только как площадку для прыжков на лыжах и биатлона, теперь вся развитая инфраструктура и ландшафт послужат любителям автомобильного спорта. Новая конфигурация трассы техничная и интересная - со стартом под мостом и сложной перекладкой около зрительских трибун", - рассказали организаторы.

Впервые за всю историю соревнований на кубок чемпиона Беларуси претендует иностранный гонщик. Гедиминас Левицкас из Литвы на каждом этапе показывал стабильно хороший результат. Теперь у него есть все шансы подняться на первую ступеньку подиума. Выступать он будет на Nissan с двигателем 2jz 3.0 turbo. Вместе с ним за лидерство будут бороться вице-чемпион 2017 года гродненец Дмитрий Нагула на Nissan с трехлитровым турбомотором и спортсмен из Минска Андрей Пискарев на BMW с семилитровым атмосферным двигателем.-0-