Чемпионат мира по футболу среди болельщиков пройдет в России в 2018 году

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила проведение в России чемпионата мира среди болельщиков. Как сообщает ТАСС, соревнования, приуроченные к чемпионату мира по футболу, пройдут летом 2018 года в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира среди болельщиков будет организован при поддержке Российского футбольного союза.

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов выразил надежду, что со временем подобный чемпионат станет традиционной частью основного турнира.

В настоящее время организаторы ведут переговоры с потенциальными участниками соревнований. Ожидается, что турнир соберет от 16 до 32 команд.-0-