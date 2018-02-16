Чемпионку зимних Игр Пхенчхана Анну Гуськову чествовали в Олимпийской деревне

Новоиспеченная обладательница золота Олимпиады-2018 сегодня выступила просто великолепно. В первой попытке решающего этапа Анна показала лучший результат - 94,15 балла, во второй попытке ее обошли только две китаянки Синь Чжан и Фаньюй Кун.