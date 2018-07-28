Черчесов награжден орденом Александра Невского

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды тренерскому составу и футболистам сборной России по футболу, сообщает ТАСС.
Наставник россиян Станислав Черчесов удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич - орденов Почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты президента России.
Также сегодня в Министерстве спорта за выступление на домашнем чемпионате мира 19 из 23 футболистов российской команды вручены звания заслуженных мастеров спорта. Уже имеют подобные звания Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов. Звания "заслуженный тренер России" были удостоены Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.-0-
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