Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золотую медаль Олимпийских игр в гигантском слаломе

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золотую медаль Олимпийских игр в параллельном гигантском слаломе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем заезде Ледецкая опередила немку Селину Йорг. Бронзовым призером стала немка Рамона Тереза Хофмайстер, выигравшая в малом финале у россиянки Алены Заварзиной.
На Играх в Пхенчхане Ледецкая выиграла супергигант в соревнованиях горнолыжниц. 22-летняя спортсменка стала первой, кому удалось стать олимпийской чемпионкой и в горных лыжах, и в сноуборде. Ледецкая является двукратной чемпионкой мира в сноуборде.
Ледецкая завоевала оба золота сборной Чехии на Играх в Пхенчхане.-0-
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