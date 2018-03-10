Четвертьфинальный матч Кубка Беларуси "Крумкачы" - "Неман" отменен

Во время матча "Крумкачы" - "Неман". Фото из архива ФК "Крумкачы"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Крумкачы" официально уведомил ассоциацию "Белорусская федерация футбола" и ФК "Неман" о том, что не в состоянии организовать домашний матч 1/4 финала Кубка Беларуси, который должен был состояться в Минске 11 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе АБФФ.

Основными причинами сложившейся ситуации являются запрет на регистрацию игроков, отсутствие у клуба средств, необходимых для организации домашнего матча, и неопределенность с будущим клуба.

АБФФ также сообщает, что на следующей неделе данная ситуация будет рассмотрена комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам футбольной федерации.-0-