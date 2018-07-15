Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален посетили финал чемпионата мира по футболу

Олимпийские чемпионы по биатлону белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален посетили финальную игру чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве.

Перед началом финальной игры Домрачева опубликовала в личном Instagram-аккаунте снимок и подпись, что в Москве они встретили земляков Уле.

"Футбол объединяет! Москва восхищает",- написала в своем аккаунте биатлонистка.