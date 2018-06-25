25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева по случаю окончания спортивной карьеры угостила журналистов тортом, передает корреспондент БЕЛТА.
Легендарная белорусская биатлонистка взяла себе в помощники супруга восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле-Эйнара Бьорндалена. Белоруска пожелала многочисленным представителям СМИ приятного аппетита.
Как сообщалось, Дарья Домрачева сообщила сегодня на специальной пресс-конференции о завершении спортивной карьеры.-0-
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