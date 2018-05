10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева получила приз за спортивное благородство от Международного союза биатлонистов (IBU), сообщили БЕЛТА в пресс-службе союза.

Эту награду решено вручить белоруске по итогам голосования биатлонистов, выступающих на Кубке мира. "Дарья Домрачева получила приз за спортивное благородство благодаря своему поступку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце", - пояснили в IBU. Аналогичного приза также удостоился норвежец Йоханнес Тинес Бё.

Most of you were right: @DaryaDomracheva got voted for the #sportsmanship award by WC athletes, thanks to her great act in @biathlonantholz (check it here: https://t.co/yeWo7uRJqy) pic.twitter.com/MK9dbC1Qbx