Дарья Домрачева прокомментировала решение Надежды Скардино завершить карьеру

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в социальных сетях прокомментировала решение Надежды Скардино завершить карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Крошка!!! Это была блестящая карьера! Спасибо за все то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках, за веселые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить! Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного! Команда есть команда! Я всегда рядом", - такие слова поддержки выразила Дарья Домрачева.
Как сообщалось, олимпийская чемпионка Пхенчхана Надежда Скардино сегодня объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси по биатлону.-0-
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