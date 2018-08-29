Дарья Домрачева провела для своей команды тренировку к Минскому полумарафону

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева провела сегодня тренировку к Минскому полумарафону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На тренировку в Falcon Club собрались команда Darya Domracheva team, куда могли попасть все желающие, а также участники команды Dream team. В занятии приняли участие председатель БФЛА Вадим Девятовский, ректор БГУФК Сергей Репкин, представители шоу-бизнеса и СМИ.

В прошлом году Дарья Домрачева также проводила разминку для участников Минского полумарафона и делилась секретами, как подойти к важному старту в оптимальных кондициях.

Минский полумарафон проводится в этом году в четвертый раз, организаторы ожидают 35 тыс. участников. В 2017 году было около 30 тыс. человек. 9 сентября старт главной дистанции полумарафона (21,1 км) будет дан в 9.00. Забеги на дистанциях 5,5 км и 10 км начнутся в 12.00. Соревнования имеют бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации. По традиции беговой маршрут проложен по самому центру белорусской столицы, участники соревнований смогут увидеть красивейшие места города.-0-

На тренировке команды Dream Team также были представлены медали Минского полумарафона. Их презентовали Вадим Девятовский, Дарья Домрачева и Мисс Беларусь-2018 Мария Василевич. Все участники на финише получат памятную медаль, согласно преодоленной дистанции. На дистанции 5 км на лицевой стороне медали будет изображен логотип "Беларуськалия"; на дистанции 10км - логотип "Белорусской национальной перестраховочной организации"; на дистанции 21.1км - банка "Москва-Минск".

Фото Дениса Костюченко