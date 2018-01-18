Дарья Домрачева заняла четвертое место в спринте на шестом этапе КМ в итальянском Антхольце

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла четвертое место в спринте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер белорусской сборной уверенно провела гонку, показав хорошую скорость прохождения дистанции. Дарья Домрачева претендовала на попадание на пьедестал почета, но во время стрельбы стоя допустила один промах, который не позволил ей завершить гонку в тройке призеров. Белоруска вошла в число спортсменок, принявших участие в цветочной церемонии.

Во время цветочной церемонии

На финише трехкратную олимпийскую чемпионку опередили норвежка Тириль Экхофф, которая заняла первое место - 21 мин. 05,3 сек. (0+0), Лаура Дальмайер из Германии - +12,0 сек. (0+0) и завоевавшая бронзовую награду Вероника Виткова из Чехии - 20,6 сек. (0+0). Дарья Домрачева отстала от победительницы на 23 секунды (0+1).

Лаура Дальмайер, Тириль Экхофф и Вероника Виткова

Другие белорусские биатлонистки в двадцатку сильнейших не попали. Надежда Скардино заняла 28-е место - +1 мин. 33,5 сек. (0+1), Надежда Писарева стала 36-й - 1 мин. 50,2 сек. (0+1). Динара Алимбекова провела гонку без промахов, но не показала высокой скорости - +1 мин. 56,2 сек. (0+0). Не задалась гонка у Ирины Кривко, допустившей четыре промаха на двух огневых рубежах - + 3 мин. 13,7 сек. (3+1).

В общем зачете Кубка мира лидирует финка Кайса Мякяряйнен - 504 балла. Дарья Домрачева занимает 10-е место (328), Ирина Кривко расположилась на 17-й позиции (266), Надежда Скардино - на 18-й (263), Надежда Писарева - 70-я (18), Динара Алимбекова расположилась на 72-й строке (14), Дарья Юрркевич - 84-я (5).

Шестой этап Кубка мира, который является заключительным стартом перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, продолжится 19 января мужским спринтом.-0-

Фото Дениса Костюченко.