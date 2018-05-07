Десять медалей завоевали белорусские борцы на ЧЕ в России

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять медалей завоевали белорусские борцы на чемпионате Европы в российском Каспийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира в категории до 74 кг среди борцов вольного стиля Андрей Карпач стал бронзовым призером. На пути к награде белорус победил латвийца Альберта Юрченко, литовца Андрюса Можейко. Неудачным для Андрея Карпача оказался лишь полуфинальный поединок с представителем Франции Зелимханом Хаджиевым, в котором соперник выиграл с явным преимуществом. В схватке за бронзовую награду белорус уверенно переиграл Заура Эфендиева из Сербии. Медаль Андрея Карпача стала десятой в копилке сборной Беларуси по борьбе.

Как сообщалось, наиболее весомый вклад внесли белорусские спортсменки. Ирина Курочкина завоевала золотую медаль в категории до 55 кг, серебряными призерами стали Ванесса Колодинская (53 кг), Анастасия Зименкова (до 72 кг), третье место континентального форума заняли Вероника Иванова (62 кг), Кристина Федорашко (65 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг). Среди борцов-вольников Александр Гуштын (97 кг) дошел до финала и стал обладателем серебряной награды, Владислав Андреев (57 кг) завершил выступление с бронзовой наградой. В соревнованиях борцов классического стиля Виктор Сосуновский (82 кг) завоевал серебряную медаль.

В общекомандном зачете победила команда России, в активе которой 12 золотых наград домашнего чемпионата. Сборная Беларуси с одной золотой, четырьмя серебряными и пятью бронзовыми разместилась на шестой строке итогового протокола.-0-