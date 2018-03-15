Динара Алимбекова пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова не выйдет на старт спринта на предпоследнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами выступят три белорусские спортсменки - Надежда Писарева (14-й стартовый номер), Дарья Домрачева (29) и Надежда Скардино (51). Динара Алимбекова изначально была заявлена на гонку под 80-м стартовым номером, но вынуждена пропустить ее по состоянию здоровья. Ранее стало известно, что из-за болезни гонку пропустит еще одна белоруска Ирина Кривко.
Спринт начнется 15 марта в 13.50 по минскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал "Беларусь 5".
Восьмой этап Кубка мира по биатлону проходит с 15 по 18 марта в Холменколлене. Сегодня женщины и мужчины побегут спринт. Соревнования продолжатся 17 марта женской эстафетой и мужской гонкой преследования. Завершится этап 18 марта мужской эстафетой и женской гонкой преследования. -0-
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