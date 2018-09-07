Домрачева и Бьорндален примут участие в рождественской гонке в Германии

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален примут участие в рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Об этом белорусская биатлонистка сообщила на своих страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
"Рада сообщить о нашем с Уле участии в рождественской гонке в этом году! С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждем этот старт на потрясающей арене", - сообщила она.
Рождественская гонка по биатлону на стадионе Veltins Arena футбольного клуба бундеслиги "Шальке 04" состоится 29 декабря. Это популярное коммерческое соревнование, с 2002 года оно проходит в формате личной смешанной эстафеты. Гонка состоит из двух этапов - сначала эстафета, затем пасьют.-0-
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