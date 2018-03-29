Домрачева рассказала о проблемах со скольжением лыж по ходу биатлонного сезона

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сегодня на встрече спортсменов с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказала о проблемах со скольжением лыж по ходу биатлонного сезона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большая проблема существовала со скоростью лыж именно на первых участках дистанции. Первая половина дистанции, как и на Олимпийских играх - на спринте", - сказала спортсменка.

По ее словам, если на первом круге часто ощущалось недостаточное скольжение, то на последующих кругах ситуация выравнивалась, однако отыграть потерянное время не всегда представлялось возможным. "Стартуешь максимально. На Олимпиаду приходишь не разминаться на первом круге. То же самое и в Тюмени на гонках - когда ты выкладываешься максимально на первых кругах, просто чтобы поддержать скорость с теми, кто идет в нормальном обычном темпе", - рассказала Дарья Домрачева.

Говоря об Олимпийских стартах, спортсменка также отметила, что набранная форма была достаточной. "Чувствовала, что силы есть, но какие-то нюансы вмешались. То же самое скольжение", - добавила она. При этом уточнила, что не знает, зависело это от использовавшихся для смазки лыж материалов либо непосредственно от работы сервисной бригады. "Я не специалист в вопросе подготовки лыж. Я не знаю, в чем там конкретно причина. Но вопрос есть, и очень серьезный. Потому что на таком уровне в спорте от качества скольжения зависит очень многое, - подчеркнула спортсменка. - Мне самой неприятно об этом говорить. Мне хочется всегда, чтобы всех можно было просто похвалить, сказать огромное спасибо".

Дарья Домрачева рассказала, что сама была свидетелем того, насколько тщательно в мире подходят к вопросу подбора материалов для смазки лыж. "Я была осенью в Оберхофе - они тоже построили тоннель для себя - каталась там на лыжах и видела, как работает сервисная бригада. Все лето, всю осень приходит мужчина. Видно, что он не спортсмен. Наверное, профессор какой-то, химик... И они ведут серьезную, глубокую работу. Целая наука", - отметила биатлонистка.

Александр Лукашенко в связи с этим заявил, что специалистам поручено тщательно изучить этот вопрос, чтобы внести необходимые коррективы в подготовку к новым стартам.-0-