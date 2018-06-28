Домрачева: решили отметить спортивную пенсию на море

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала на странице в соцсети Instagram, что после завершения карьеры отправилась на морской отдых со своим мужем.

"Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днем на море", - написала в соцсети лучшая белорусская биатлонистка и сопроводила запись яркой фотографией на пляже.

На специальной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете (НОК) 25 июня 2018 года Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры биатлонистки. В начале апреля 2018 года о завершении карьеры заявил ее муж, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.-0-