Домрачева: со старта важно было сосредоточиться на стрельбе

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со старта важно было сосредоточиться на стрельбе. Об этом рассказала пресс-службе Международного союза биатлонистов Дарья Домрачева после победы в гонке с массового старта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Всегда приятно находится на подиуме, особенно на первом месте. Сегодня была сложная гонка, лыжня медленная и тяжелая. Со старта важно было сосредоточиться на точности стрельбы. В ходе выступления не волновалась за других атлетов, а старалась делать свою работу", - отметила Дарья Домрачева.
Для белоруски победа в Антхольце стала 30-й в карьере и 75-м подиумом (30 первых мест, 21 - вторых, 24 - третьих).
В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает пятое место. Теперь она приступит к завершающей стадии подготовки к главным стартам четырехлетия.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане состоятся с 9 по 25 февраля. На прошлых Играх В 2014 году в Сочи она завоевали три золотые медали.-0-
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