Домрачева: со старта важно было сосредоточиться на стрельбе

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со старта важно было сосредоточиться на стрельбе. Об этом рассказала пресс-службе Международного союза биатлонистов Дарья Домрачева после победы в гонке с массового старта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Антхольце Удачная стрельба на заключительном огневом рубеже позволила белоруске выйти на первое место. Начало гонки для трехкратной олимпийской чемпионки Сочи получилось не столь успешным.

"Всегда приятно находится на подиуме, особенно на первом месте. Сегодня была сложная гонка, лыжня медленная и тяжелая. Со старта важно было сосредоточиться на точности стрельбы. В ходе выступления не волновалась за других атлетов, а старалась делать свою работу", - отметила Дарья Домрачева.

Для белоруски победа в Антхольце стала 30-й в карьере и 75-м подиумом (30 первых мест, 21 - вторых, 24 - третьих).

Лукашенко поздравил Домрачеву с победой в масс-старте в Антхольце "Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны и твоих поклонников за рубежом, которые с замиранием сердца следят за твоими выступлениями", - говорится в поздравлении.

В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает пятое место. Теперь она приступит к завершающей стадии подготовки к главным стартам четырехлетия.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане состоятся с 9 по 25 февраля. На прошлых Играх В 2014 году в Сочи она завоевали три золотые медали.-0-