Допинг-проба "Б" российского керлингиста Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Допинг-проба "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-атташе команды Олимпийские атлеты из России Константина Выборнова.
"В понедельник в соответствии с установленной процедурой состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы "Б" члена команды олимпийских атлетов из России Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме", - говорится в заявлении.
"Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено в том числе в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего", - отмечается в заявлении.
Делегация команды олимпийских атлетов из России отвергает осознанное или системное употребление мельдония керлингистом Александром Крушельницким. "Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается", - сказано в заявлении.
Как сообщалось ранее, Александр Крушельницкий завоевал на нынешней Олимпиаде бронзовую медаль в керлинге в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой. Из-за подозрения в употреблении допинга Александр Крушельницкий сдал свою олимпийскую аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане. -0-
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