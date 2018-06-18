Дубль Харри Кейна принес победу футболистам Англии над Тунисом на ЧМ в России

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английские футболисты с огромным трудом выиграли у Туниса со счетом 2:1 в матче российского чемпионата мира , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый поединок на российском ЧМ на переполненной "Волгоград Арене" англичане начали очень активно, обрушив шквал атак на ворота соперников. Стартовый натиск увенчался голом на 11-й минуте, когда после подачи углового удара с левого фланга мяч забил капитан английской команды Харри Кейн.

Родоначальники футбола продолжали доминировать, но на 35-й минуте в одной из редких контратак африканцы заработали пенальти, и Фержани Сасси сравнял результат - 1:1. До перерыва команды больше не забивали, а исход встречи решился на первой добавленной минуте второго тайма - викторию Англии принес Харри Кейн, оформивший голевой дубль.

В первом матче предварительной группы G бельгийцы в Сочи разгромили дебютанта финальной стадии мирового первенства команду Панамы - 3:0.

Турнирное положение: Бельгия - 3 очка (разница мячей - 3-0), Англия 3 (2-1), Тунис - 0 (1-2), Панама - 0 (0-3).-0-