Два белорусских молодых хоккеиста проходят просмотр в клубах НХЛ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских молодых хоккеиста проходят просмотр в клубах Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нападающий Егор Шарангович, выбранный на драфте "Нью-Джерси" под 141 номером, провел три матча с ближайшим резервом "Баффало", Питтсбурга" и "Бостона". В прошедших играх он сделал три результативные передачи и заставил обратить на себя внимание клуба перед грядущим сезоном в НХЛ. Ранее Егор Шарангович выступал за минское "Динамо". В прошлом сезоне форвард в 47 матчах в Континентальной хоккейной лиге набрал 12 (4+8) баллов.

Вызван в лагерь новичков "Ванкувера" голкипер Иван Кульбаков. Один из самых перспективных белорусских голкиперов ранее выступал за "Гомель", "Динамо U20". За океаном его последним клубом был "Кливленд" из АХЛ. В активе Ивана Кульбакова и участие в составе национальной сборной Беларуси в чемпионате мира 2018 года.

Очередной сезон в НХЛ стартует 4 октября.-0-