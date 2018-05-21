Два белорусских теннисиста вышли во второй раунд квалификации "Ролан Гаррос"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" сегодня стартовал квалификационный этап открытого чемпионата Франции. Два белорусских теннисиста успешно преодолели первый раунд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым из белорусов победу одержал Илья Ивашко, одолевший в двух партиях португальца Жоао Домингеша - 7:5, 7:5. Затем Владимир Игнатик переиграл в трехсетовом поединке австралийца - 5:7, 7:6 (7:4), 6:2. Позже Егор Герасимов встретится с украинцем Сергеем Стаховским.

Чтобы пробиться в основную сетку второго в сезоне турнира серии "Большого шлема", теннисистам нужно выиграть в трех поединках квалификации.-0-