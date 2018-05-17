Два представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий Исполкома ЕОК

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Беларуси - генеральный секретарь НОК Георгий Катулин и серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович вошли в состав постоянных комиссий Исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На заседании Исполкома ЕОК, которое проходило в ходе семинара Европейских олимпийских комитетов и Международного олимпийского комитета в Белграде, были заслушаны доклады о подготовке к II Европейским играм 2019 года, представлены и утверждены составы постоянных комиссий ЕОК. Георгий Катулин вошел в состав комиссии по подготовке к Олимпийским играм, а в состав комиссии по гендерному равенству в спорте включена белорусская гимнастка, секретарь комиссии "Женщины и спорт" НОК Ксения Санкович.

Георгий Катулин (в центре)

На совместном семинаре ЕОК и МОК обсуждались вопросы взаимодействия с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК). Генеральный секретарь этой организации Гунилла Линдберг представила информацию по Всемирным пляжным играм, которые впервые пройдут под патронатом АНОК 10-15 октября 2019 в Сан-Диего (США). На семинаре был представлен отчет оргкомитета по подготовке к летним Олимпийским играм Токио-2020.

Отдельное внимание уделено новым подходам при выборе будущих городов-кандидатов на проведение Олимпийских игр. Основной упор в дальнейшем будет сделан на сокращение расходов при организации и проведении Игр, максимальное использование уже имеющейся инфраструктуры, спортивных и временных сооружений, которые не потребуют огромных затрат на эксплуатацию.

В Белграде генеральный секретарь ЕОК Рафаэле Паньоцци проинформировал на семинаре о подписании соглашения с тремя агентствами по маркетингу и коммуникациям (Octagon, Altius Sports и Mitchell Communications), которые займутся продвижением и реализацией проектов ЕОК на международном рынке. В ходе семинара состоялась рабочая встреча с представителями этих организаций по вопросу взаимодействия во время организации и проведения II Европейских игр 2019 года.-0-