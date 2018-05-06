Две награды завоевали белорусские борцы-вольники на ЧЕ в России

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские борцы-вольники на чемпионате Европы, который проходит в российском Каспийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 97 кг Александр Гуштын дошел до финала. В ходе турнира белорус был сильнее представителя Германии Геннадия Чудиновича, в четвертьфинале он одолел Магомедгаджи Нурова из Македонии, в 1/2 финала победил азербайджанца Нурмагомеда Гаджиева. В решающем поединке за золотую награду он уступил россиянину Владиславу Байцаеву и занял второе место.

Обладателем бронзовой награды в Каспийске стал Владислав Андреев в категории до 57 кг. В поединке за награду он был сильнее армянского борца Миграна Джабуряна.

Чемпионат Европы по борьбе в вольном стиле завершится сегодня. Борьбу за медали из белорусских атлетов продолжат Ибрагим Саидов (125 кг) и Андрей Карпач (74 кг).

В активе белорусской сборной, кроме двух медалей "вольников", еще семь наград континентального форума. Шесть медалей завоевали белоруски в женской борьбе, второе место на счету Виктора Сосуновского в категории до 82 кг в борьбе классическим стилем.-0-