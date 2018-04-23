Две награды завоевали белорусские гимнастки на этапе КМ в Ташкенте

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские грации на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В групповых упражнениях команда в составе Анны Гайдукевич, Лолиты Мацкевич, Дианы Мисюченко, Анастасии Рыбаковой и Анны Швайбы завоевала серебряную медаль в многоборье. Белоруски набрали 36,850 балла, уступив лишь россиянкам - 43,200.

По итогам многоборья белоруски квалифицировались в финалы в упражнения с пятью обручами, а также двумя скакалками и тремя мячами. В итоге наши гимнастки смогли подняться на третью ступень пьедестала почета после выступления с пятью обручами - 19,100 балла. Выше в итоговом протоколе оказались россиянки - 21,350 и украинки - 20,100 балла.

В индивидуальных соревнованиях Беларусь представляли Юлия Исаченко и Юлия Евчик. В многоборье Исаченко заняла четвертое место (68,150), уступив лишь титулованным россиянке Александре Солдатовой (77,050), израильтянке Линой Ашрам (73,100) и еще одной представительнице России Екатерине Селезневой (71,550). Юлия Евчик в многоборье стала седьмой, а в отдельных упражнениях не выступила из-за плохого самочувствия. Юлия Исаченко представила программы с обручем, мячом и булавами, но не смогла попасть в число призеров.

Четвертый этап Кубка мира пройдет в Баку 27-29 апреля, а сегодня в столице Азербайджана стартует международный турнир юниорок AGF Junior Trophy 2018. Беларусь представят Яна Стрига и Анна Каменщикова. В августе текущего года один из этапов Кубка мира по художественной гимнастике примет Минск.-0-