Две награды завоевали белорусские легкоатлеты в третий день юниорского ЧЕ в Венгрии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские легкоатлеты в третий день юниорского чемпионата Европы (U-18) в венгерском Дьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотую медаль в толкании ядра выиграла Елизавета Дорц, которая в пятой попытке отправила снаряд на 17 м 34 см. Белоруске удалось опередить Нину Капатинэ из Румынии. Соперница Елизаветы долгое время лидировала, показав уже в первой попытке 17 м 27 см, но не смогла превзойти результат белоруски в конце турнира. Бронзовым призером в толкании ядра у девушек стала Алида ван Даален из Нидерландов - 17 м 08 см.

В секторе для прыжков с шестом бронзовую награду завоевала белоруска Кристина Концовенко - 4 м 00 см. Победила Лени Вильдгрубе из Германии - 4 м 26 см.

Ранее белорусские атлеты дважды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета: в ходьбе на 5000 м Анна Зубкова и в толкании ядра Алексей Александрович.

В медальном зачете чемпионата белорусская команда по легкой атлетике занимает второе место с тремя золотыми и одной бронзовой наградами. Лидируют спортсмены Великобритании, в активе которых пять золотых и одна серебряная медали.

Завершится юниорский чемпионат Европы 8 июля.-0-