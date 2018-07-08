Две награды завоевали белорусские легкоатлеты в третий день юниорского ЧЕ в Венгрии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские легкоатлеты в третий день юниорского чемпионата Европы (U-18) в венгерском Дьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золотую медаль в толкании ядра выиграла Елизавета Дорц, которая в пятой попытке отправила снаряд на 17 м 34 см. Белоруске удалось опередить Нину Капатинэ из Румынии. Соперница Елизаветы долгое время лидировала, показав уже в первой попытке 17 м 27 см, но не смогла превзойти результат белоруски в конце турнира. Бронзовым призером в толкании ядра у девушек стала Алида ван Даален из Нидерландов - 17 м 08 см.
В секторе для прыжков с шестом бронзовую награду завоевала белоруска Кристина Концовенко - 4 м 00 см. Победила Лени Вильдгрубе из Германии - 4 м 26 см.
Ранее белорусские атлеты дважды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета: в ходьбе на 5000 м Анна Зубкова и в толкании ядра Алексей Александрович.
В медальном зачете чемпионата белорусская команда по легкой атлетике занимает второе место с тремя золотыми и одной бронзовой наградами. Лидируют спортсмены Великобритании, в активе которых пять золотых и одна серебряная медали.
Завершится юниорский чемпионат Европы 8 июля.-0-
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