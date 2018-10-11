Дзюдоист Артем Колосов стал двукратным чемпионом ЮОИ в Буэнос-Айресе

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоист Артем Колосов завоевал вторую золотую медаль Юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
В командном турнире талантливый белорусский атлет в составе дружины Bejing занял первое место. Как отметили в НОК, в турнире приняли участие юноши и девушки различных весовых категорий из разных стран. После сложной системы отбора команда Артема Колосова с минимальным счетом одержала победу над сборной Athens - 4:3. Кроме белоруса, золотыми медалистами стали представители Хорватии, Италии, Узбекистана, Мексики, Венесуэлы и Китая.
Юношеские Олимпийские игры продолжатся в столице Аргентины до 18 октября.-0-
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