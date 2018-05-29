Египетский юрист подал иск к капитану "Реала" Серхио Рамосу на 1 млрд евро за нанесение травмы Мохаммеду Салаху

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетский юрист Бассем Вахба подал в суд на капитана "Реала" Серхио Рамоса за нанесение серьезной травмы сопернику Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеканал Sada El-Balad.

Бассем Вахба утверждает, что Серхио Рамос намеренно травмировал египетского футболиста Мохаммеда Салаха во время важной игры. Также юрист направил жалобу в ФИФА.

В качестве компенсации за физический и психологический вред, нанесенный Салаху и египетскому народу, юрист хочет потребовать от Рамоса 1 млрд евро. Бассем Вахба пообещал, что если он победит в суде, то переведет деньги фонду Long Live Egypt.

Мохаммед Салах был травмирован на 25-й минуте финала Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" встречался с "Реалом". Во время борьбы Салаха с капитаном "Реала" Серхио Рамос оба футболиста сцепились руками и повалились на газон, Салах упал на плечо. Из-за травмы форвард не смог продолжить игру. После этого в сети появилась петиция в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием наказать Серхио Рамоса, ее подписали более 450 тыс. человек.

Участие Мохаммеда Салаха в ЧМ-2018 в России пока под вопросом из-за травмы плеча, лечение спортсмена может занять около двух недель. Сам футболист при этом заявил, что поедет на чемпионат. Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз отметил, что нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах должен попасть в заявку сборной Египта на ЧМ-2018, которая будет оглашена 4 июня.

Сборная Египта будет соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018. Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.-0-