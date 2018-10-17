Егор Герасимов вышел в 1/4 финала Кубка Кремля

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (217-й номер рейтинга АТР) одержал вторую победу в розыгрыше Кубка Кремля в Москве и вышел в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала Егор Герасимов победил французского теннисиста Бенуа Пера (57) - 6:4, 6:4.

В первом раунде Егор Герасимов одолел 39-ю ракетку планеты Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины - 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. В 1/4 финала Егор Герасимов встретится с победителем поединка между итальянцем Марко Чеккинато (19) и французом Адрианом Маннарино (49).

На старте парного разряда белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сыграют с французским дуэтом Хьюго Нис / Бенуа Пер.-0-