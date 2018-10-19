Егор Герасимов завершил выступление в розыгрыше Кубка Кремля

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (217-й номер мирового рейтинга) завершил выступление в розыгрыше Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке он встречался с французом Адрианом Маннарино (49) и проиграл в двух сетах - 6:7 (3:7), 3:6.

В первом раунде Егор Герасимов в трехсетовом поединке одолел Дамира Джумхура (39) из Боснии и Герцеговины - 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, а затем победил французского теннисиста Бенуа Пера (57) - 6:4, 6:4.

В парном разряде московского турнира белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд 20 октября в борьбе за выход в финал встретятся с австралийско-тунисским тандемом Ник Кирьос / Малик Жазир.

На турнире в бельгийском Антверпене белорусский теннисист Илья Ивашко (97) сегодня вечером проведет четвертьфинальную встречу против 15-й ракетки планеты британца Кайла Эдмунда.

В полуфинале парного разряда женского турнира в Люксембурге белоруска Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга будут соперничать с болгарско-румынским дуэтом Изабелла Шиникова / Ралука Шербан.-0-