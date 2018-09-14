Экс-голкипер сборной Беларуси Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб питерского ФК "Зенит"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший голкипер сборной Беларуси по футболу и борисовского БАТЭ Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб питерского "Зенита". Такая информация размещена на официальном сайте российского клуба, сообщает БЕЛТА.

В команде из Санкт-Петербурга белорус будет помогать тренеру вратарей Михаилу Бирюкову. Юрий Жевнов защищал цвета клуба с берегов Невы с 2010 по 2013 годы. "Счастлив вернуться в прекрасный город и прекрасную команду, за которую выступал несколько лет. В "Зените" работает немало знакомых - хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба. Когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Бирюкову, решил приехать и сделать "Зенит" сильнее," - отметил Юрий Жевнов.-0-