Экс-наставники БАТЭ Александр Ермакович и Виктор Гончаренко будут работать вместе в московском ЦСКА

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный тренер футболистов борисовского БАТЭ Александр Ермакович вошел в состав тренерского штаба московского ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ермакович будет одним из ассистентов еще одного белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который также ранее возглавлял БАТЭ.

Под их руководством футболисты борисовского клуба завоевали 10 из 14 золотых медалей чемпионата Беларуси - у Гончаренко и Ермаковича по 5 титулов. Еще по два раза к триумфу в национальном первенстве БАТЭ приводили Юрий Пунтус и Игорь Криушенко.

После недавнего ухода Александра Ермаковича его место на капитанском мостике борисовской дружины занял другой известный белорусский тренер Олег Дулуб.-0-