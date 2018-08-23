Эльвира Герман победила в беге 100 м с барьерами на международном турнире в Польше

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионка Европы 2018 года в Берлине Эльвира Герман победила в беге 100 м с барьерами на международном турнире "Мемориал Камилы Сколимовской" в польском Хожуве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В забеге белоруска показала результат 12,87 сек. Второй финишировала Рикарда Лобе из Германии - 12,97 сек., замкнула тройку призеров Клаудиа Сичарц из Польши - 12,99 сек. Один из фаворитов в беге на 100 м с барьерами Памела Дуткевич была дисквалифицирована.
Белорусские атлеты каждый год успешно выступают на Мемориале Камилы Сколимовской. В 2017-м первое место в толкании ядра заняла Алена Дубицкая.-0-
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