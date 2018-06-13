Фернандо Йерро станет главным тренером сборной Испании на время ЧМ-2018

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фернандо Йерро заменит Хулена Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании на время проведения мирового первенства по футболу в России, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Хулен Лопетеги заключил трехлетний контракт с футбольным клубом "Реал" и стал наставником команды вместо ушедшего в отставку Зинедина Зидана.
Ожидалось, что Лопетеги покинет пост главного тренера испанской сборной и приступит к новым обязанностям уже после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Однако Королевская испанская федерация футбола приняла решение освободить Лопетеги от должности в канун мирового первенства.
Фернандо Йерро - в прошлом капитан сборной Испании и игрок футбольного клуба "Реал". Он является трехкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского "Реала". В 2007 году он стал спортивным директором Испанской футбольной федерации. В период работы Йерро в федерации сборная Испании стала чемпионом Европы (2008) и чемпионом мира (2010). В июле 2014 года Йерро был назначен ассистентом главного тренера "Реала".-0-
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