ФХБ передала комплекты детской хоккейной формы трем областям Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси передала комплекты детской хоккейной формы трем регионам страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Семен Шапиро

Заместитель председателя ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь", директор СДЮШОР БФСО "Динамо" Дмитрий Басков

По поручению Президента Беларуси налажено производство хоккейной экипировки на государственном предприятии "№4" Гомеля. Экипировка прошла тестирование в минской СДЮШОР БФСО "Динамо", признана соответствующей установленным стандартам и рекомендована для использования юными хоккеистами в учебно-тренировочном и соревновательном процессах. Закуплена первая партия комплектов, они будут безвозмездно переданы для нужд 16 хоккейных школ страны из трех областей.

Председатель совета директоров ОАО "Евроторг" Александр Литвин

"Экипировка несколько месяцев проходила тестирование в спортшколе БФСО "Динамо", она соответствует всем требованиям, все сделано качественно. Федерация хоккея приняла решение передать 247 комплектов формы в Брестскую, Могилевскую и Витебскую области. Мы пришли к выводу, что именно спортшколам из этих регионов необходимо помочь, чтобы поднять набор детей. Отмечу, что организации, которые занимаются поставками формы мировых производителей, уже снижают цены", - рассказал заместитель председателя ФХБ Дмитрий Басков.

Ранее областные управления спорта этих регионов закупили 346 комплектов.

"Наша спортшкола уже видела образцы детской формы. Экипировка не уступает знаменитым брендам. Это хорошее подспорье для родителей, которые не будут тратить средства на приобретение формы", - отметил гендиректор ДЮСШ "Брест" Сергей Сушко.

Председатель ФХБ Семен Шапиро вручил представителям спортшкол сертификаты на получение формы. Он выразил признательность руководству "Минск-Арены", предприятию "Евроопт" и председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу, которые помогли приобрести форму.

Председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Семен Шапиро вручает свидетельство о безвозмездном получении хоккейной экипировки.

Семен Шапиро отметил, что за последнее время удалось вывести на хороший уровень заработную плату детских хоккейных тренеров, многие из них будут премированы по итогам сезона. Председатель ФХБ нацелил руководителей спортшкол, тренеров на достижение задачи увеличить за два года число занимающихся хоккеем детей с 5 тыс. до 10 тыс. Также он обратил внимание на развитие женского хоккея и предложил регионам активнее приглашать девочек для занятия этим видом спорта.-0-

Фото Максима Гучека.