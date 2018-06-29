ФИФА не обнаружила допинговых нарушений на ЧМ-2018

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антидопинговая система Международной федерации футбола (ФИФА) не выявила нарушений на чемпионате мира в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита.
"Нарушений в ходе чемпионата мира не было. Наша программа работает, мы удовлетворены процессом", - подчеркнул Колин Смит. По его словам, было проведено свыше 2700 тестов, каждый из футболистов хотя бы раз был проверен. Тестирование осуществляют на каждом матче: берутся пробы минимум четырех футболистов, после чего материалы отправляются в швейцарскую лабораторию.
Ранее ФИФА завершила расследования в отношении игроков сборной России, указав на отсутствие нарушений антидопинговых правил в российской команде. Выводы ФИФА признало Всемирное антидопинговое агентство.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.16 BYN
|3.174 BYN