ФИФА определила лучший гол ЧМ-2018

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший гол на нынешнем чемпионате мира в России. Его автором стал защитник футбольной сборной Франции Бенжамен Павар, эффектно забивший мяч в ворота аргентинцев в матче 1/8 финала, сообщают информагентства.

Гол в матче против команды Аргентины стал первым для 22-летнего Павара в составе сборной Франции. Это был единственный мяч, забитый французом на дебютном для него мундиале.

"Мяч скакал по газону, не было времени думать, я постарался положил корпус так, чтобы мяч не ушел выше ворот, - цитирует ТАСС слова Павара. - Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел, так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически, когда увидел, что он залетел в ворота, был безумно счастлив".

Гол Бенжамена Павара помог переломить ход матча Франция - Аргентина, завершившегося победой французов со счетом 4:3.

Топ лучших голов чемпионата мира был составлен по итогам онлайн-голосования болельщиков на официальном сайте ФИФА. В опросе приняли участие свыше 3 млн человек.

Второе место в рейтинге занял гол колумбийского футболиста Хуана Кинтеро, забитый в матче группового этапа против сборной Японии. Третьим в списке оказался гол хорватского полузащитника и лучшего игрока чемпионата Луки Модрича, отправившего дальним ударом мяч в ворота сборной Аргентины в матче группового этапа. На четвертом месте - гол Криштиану Роналду в игре против сборной Испании, которая завершилась вничью (3:3). Замыкает пятерку гол легендарного аргентинца Лионеля Месси в матче Аргентина - Нигерия.

Приз за лучший гол чемпионата мира был учрежден ФИФА в 2006 году.-0-