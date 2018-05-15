Финал футбольной Лиги Европы рассудят арбитры из Нидерландов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада голландских арбитров будет судить финальный матч Лиги Европы между испанским "Атлетико" и французским "Марселем", который состоится 16 мая в Лионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Завтра на поле "Стад-де-Лион" команды выведет рефери ФИФА Бьорн Кейперс, ассистентами которого будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Дополнительными помощниками за воротами станут Данни Маккели и Пол ван Букел. Резервные арбитры - Шимон Марчиняк (Польша) и Марио Дикс (Нидерланды).

Для 45-летнего Бьорна Кейперса это будет второй финал Лиги Европы - в 2013 году он судил матч в Амстердаме, в котором английский "Челси" победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. Кроме того, в 2014 году Кейперс был главным арбитром чисто мадридского финала Лиги чемпионов "Реал" - "Атлетико" (4:1).-0-