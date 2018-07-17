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Финал "Кубка двора" по футболу пройдет 17-19 июля в Могилеве

Спорт 17.07.2018 | 08:27
Фото из архива "Могилевских ведомостей"
Фото из архива "Могилевских ведомостей"

17 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Финал городского турнира по футболу "Кубок двора" памяти ветерана войны и спорта, заслуженного тренера БССР Николая Подшиваленко пройдет 17-19 июля в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском городском физкультурно-спортивном клубе.

В заключительный этап состязаний (через отборочные туры) вышли 10 дружин. В их составе ребята 2006 года рождения и моложе.

Торжественное открытие турнира состоится сегодня на поле детско-юношеской спортивной школы "Юность". После него сразу стартуют игры. Первыми силами померяются пары "Темп" - "Крыница", "Озерный" - "Виктория". Победитель состязаний станет известен 19 июля.

Призовую тройку наградят кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами от Белорусской федерации футбола. Кроме того, будут названы лучшие вратарь, бомбардир, защитник и нападающий турнира.

Николай Подшиваленко прошел Великую Отечественную войну. После, до 1956 года, служил в могилевской школе Министерства госбезопасности, затем - в УВД Могилевского облиспокома. В 1982 году вышел в отставку. Николая Подшиваленко называли легендой могилевского спорта. Заслуженный тренер БССР, единственный в областном центре судья высшей национальной категории по футболу и судья национальной категории по хоккею, почетный судья по спорту СССР. К 40-летию Великой Победы киностудия "Беларусьфильм" выпустила о Николае Ивановиче телефильм "Поле памяти".-0-

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Теги
дети, Могилев, турнир, футбол
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